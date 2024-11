Associação Memória é Cultura recebe apoio

A associação Memória é Cultura, de Vila Franca de Xira, vai receber um apoio do município no valor de 1.363€, de acordo com uma proposta aprovada por unanimidade em reunião de câmara. O objectivo é apoiar a concretização do projecto “Vidas do Rio”. O apoio consiste na isenção de taxas de utilização da sala polivalente da Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo, durante o mês de Outubro.