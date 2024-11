Avarias de comboios em Santarém condicionaram circulação na Linha do Norte

Na manhã de 13 de Novembro uma avaria técnica num dos comboios que passava pela estação ferroviária de Santarém causou vários constrangimentos e atrasos na circulação, gerando descontentamento entre os passageiros. À redacção de O MIRANTE chegaram várias queixas de passageiros que estavam na estação, lamentando a falta de informações sobre as causas do problema e de quando a circulação iria ser reestabelecida. Durante o período de interrupção, que durou cerca de 45 minutos, alguns utentes expressaram a frustração pela falta de informações claras sobre o tempo previsto para a resolução do problema. O cenário voltou a repetir-se na manhã de domingo, 17 de Novembro. A circulação ferroviária na Linha do Norte esteve condicionada devido à avaria num comboio intercidades, em Santarém, informou à Lusa fonte da CP, confirmando ainda que a situação provocou alguns atrasos na circulação.

A avaria do comboio em Santarém, no sentido Lisboa-Porto, obrigou a CP – Comboios de Portugal - a encerrar aquela via, e a fazer a circulação dos comboios de forma alternada pela via contrária. A circulação ficou normalizada pelas 11h50.

Um passageiro disse à Lusa que o comboio Alfa-Pendular, que circulava no sentido Lisboa-Porto, já estava (cerca das 09h50) com uma hora de atraso devido à avaria do outro comboio. Após a intervenção do comboio socorro e terminadas todas as operações, a circulação foi reposta sem qualquer condicionalismo, acrescentou fonte da CP.