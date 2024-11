Colheita de sangue em escolas do Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai promover duas acções de colheita de sangue nas escolas secundárias da união de freguesias. O objectivo é sensibilizar as camadas mais jovens da população para a dádiva benévola de sangue. Na Escola Secundária do Forte da Casa a colheita realiza-se dia 26 de Novembro e dia 28 de Novembro na Escola Dom Martinho Vaz de Castelo Branco, na Póvoa de Santa Iria, ambas entre as 09h00 as 13h00. A acção de recolha é realizada pela associação em parceria com os agrupamentos escolares da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa, bem como das respectivas associações de pais e encarregados de educação.