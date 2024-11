Coruche lança projecto “Radar Social” para combate à pobreza

A Câmara de Coruche deu início ao projecto “Radar Social”, uma iniciativa inovadora destinada a combater a pobreza e a exclusão social no concelho. Com um financiamento de 169.302 euros, proveniente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o projecto será desenvolvido ao longo de 27 meses e conta com uma equipa que actuará em proximidade com a população.

A iniciativa, pioneira na região, recorre a um sistema de georreferenciação social que permite mapear as necessidades e os recursos disponíveis, facilitando uma resposta social mais coordenada e eficaz.