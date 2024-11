Feira de Artesanato de Natal em Arruda dos Vinhos

A sala polivalente de Arruda dos Vinhos abriu as suas portas para receber uma Feira de Artesanato de Natal, um evento que reúne o talento local e oferece uma variedade de sugestões para presentes. A entrada é feita pela porta a tardoz do chafariz da vila. A feira conta com a participação de vários artesãos do concelho, destacando-se como uma plataforma de promoção do artesanato local e da criatividade da comunidade.

Entre as participantes estão a Fio de Laço, de Olga Fortunato; Botões de Flor, de Carla Amaral; Lurdes Rocha; Atelier 54, de Ana Maria Ramos; Magui com Artes, de Magda Cruz; be_pintas, de Paula Rocha; Eduardo Fontato; Sabão com Alma, de Rosalina Quintino; Salpicos de cor, de Joaquina Campos e Rojo, de Flori Muresan. A Feira de Artesanato está aberta ao público até dia 5 de Janeiro, funcionando das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.