Ourém lança campanha de Natal para estimular comércio

O município de Ourém vai desenvolver mais uma edição da campanha “No Natal compre no comércio local… e ganhe prémios”, iniciativa para dinamizar a economia local e apoiar as famílias. A campanha tem início no dia 1 de Dezembro e final em 6 de Janeiro, e “vai premiar os clientes do comércio local oureense com ‘vouchers’ de 50 euros, convertidos em compras no mesmo estabelecimento dos cupões premiados”. A autarquia vai também atribuir aos alunos do 5.º ao 12.º ano das escolas do concelho, ‘vouchers’ no valor máximo de 50 euros, a descontar nas lojas aderentes.