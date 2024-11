Plataforma Cívica - Pensar Santarém nasce para ouvir sociedade civil

O objectivo do projecto idealizado pelo actual presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, é desafiar a sociedade civil a envolver-se na construção do futuro do concelho, criando um documento estratégico para a próxima década.

A Plataforma Cívica – Pensar Santarém foi recentemente criada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), e por Alfredo Silva, professor universitário da área do desporto e eleito social-democrata na Assembleia Municipal de Santarém. O objectivo é desafiar pessoas de diferentes áreas do saber e sem filiação partidária a envolverem-se na construção do futuro do concelho, criando um documento estratégico para a próxima década e que será apresentado no final do primeiro semestre de 2025, já em plena pré-campanha para as autárquicas.

Entre os nomes que integram a Plataforma Cívica – Pensar Santarém, divulgados em comunicado, estão Gustavo Reis, médico pneumologista; Margarida Oliveira, directora da Escola Superior Agrária; Francisco Pombas, presidente da Associação de Moradores do Centro Histórico; Filipa Martinho, delegada do administrador do ISLA Santarém; Ricardo Agrícola, médico veterinário; Margarida da Franca, directora do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano; Manuela Neto, professora da Escola Secundária Sá da Bandeira; Luís Amaral, presidente da APPACDM de Santarém.

Integram ainda a lista, segundo a mesma fonte, André Canha, António Valente, Diogo Sepúlveda, Dulce Ferreira, Filipa Rodrigues da Silva, Filipe Esménio, Francisco Calheiros Gonçalves, Gonçalo Pereira, Gonçalo Montoya, Hugo Pedro, Isabel Costa, João Cunha, João Miguel Silva, José Luís Avelino, Joana Frazão, Luís Chambel Nunes, Luís Melo, Miguel Machado, Raquel Pitta Soares e Tiago Soares Lopes.

João Teixeira Leite enaltece a importância da iniciativa. “Envolver a sociedade civil na construção do nosso futuro colectivo, é um imperativo de consciência de todos quantos acreditam no potencial de Santarém, estou convicto no trabalho que vai ser desenvolvido por este grupo de cidadãos que estão unidos pelo objectivo comum de promover o melhor para Santarém”.

Alfredo Silva, coordenador da Plataforma Cívica, acredita no “potencial de ter várias vozes da sociedade de Santarém disponíveis para contribuir para o crescimento e desenvolvimento futuro do concelho”. Acrescenta que “o desafio lançado por João Teixeira Leite foi entusiasmante e estamos empenhados na construção de um documento que reflectirá um conjunto de proposta a implementar no concelho de Santarém”. Já foram criados os grupos de trabalho que estão divididos em cinco temáticas: Ação Social e Saúde; Desporto, Cultura, Associativismo e Juventude; Agricultura, Turismo, Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo; Educação e Ensino Superior; Ordenamento do Território, Centro Histórico, Espaço Público e Ambiente

A metodologia incluirá diversas reuniões temáticas, onde serão debatidos assuntos relevantes para cada área. A partir dessas discussões, será elaborado um documento final público com orientações estratégicas que visam o desenvolvimento e crescimento de Santarém. A primeira reunião ocorreu no dia 18 de Novembro nas instalações do ISLA Santarém.