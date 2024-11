Ponte da Chamusca, requalificação da EN 118 e novo acesso à A1 são investimentos prioritários no distrito

Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém enviou proposta de investimentos para o distrito ao presidente da Assembleia da República.

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém remeteu ao Presidente da Assembleia da República (AR) uma proposta com vários investimentos que defende que deveriam ser concretizados através do Orçamento do Estado (OE) para 2025. Num comunicado, o movimento reivindica investimentos como a construção de uma nova ponte na Chamusca, a requalificação da Estrada Nacional 118, um novo acesso à A1 a norte do concelho de Santarém e a eliminação das portagens da A15. Na área da saúde, o movimento defende a aquisição de um robot cirúrgico e a criação de urgências básicas nos concelhos de Coruche e Ourém e, na área dos transportes, o reforço dos serviços de passageiros da CP a partir de Tomar e Abrantes para a Linha do Norte em direcção a Lisboa. O movimento considera que estes investimentos são necessários “para a melhoria da qualidade de vida das populações do distrito de Santarém” e enviou as principais reivindicações para o presidente da Assembleia da República e para os grupos parlamentares.