PSP apreende em Alverca três milhões de euros de cocaína a cartel da América Latina

Camião levantou suspeitas a agentes da PSP que acabaram por encontrar uma das maiores quantidades de sempre de droga no concelho de VFX: 85 quilos de cocaína, que poderiam render 3,5 milhões de euros aos traficantes.

A mega apreensão de droga num camião que estacionou na zona industrial junto da Alfândega de Alverca, no último fim-de-semana, vai passar para a alçada da Polícia Judiciária. A PSP detectou, em quatro sacos de desporto escondidos num camião com matrícula portuguesa que transportava papel industrial, várias dezenas de embalagens de cocaína num total de 85 quilos, o suficiente para render aos traficantes 3,5 milhões de euros caso tivesse entrado no mercado da Área Metropolitana de Lisboa.

Foi, segundo a PSP, uma das maiores apreensões de sempre daquela força policial no concelho de Vila Franca de Xira. Devido ao volume da apreensão, o Ministério Público determinou que o caso vai continuar a ser investigado pela Polícia Judiciária, que num primeiro momento já tinha analisado a droga no seu laboratório. Interrogado pela polícia, o condutor do camião disse desconhecer que os quatro sacos de desporto estavam no interior do veículo e das investigações sabe-se que o condutor não tem um histórico ligado a casos de tráfico.

O símbolo de um touro, impresso em todos os pacotes apreendidos, vai ajudar as autoridades a identificar a rede criminosa e, para já admitem que o elevado grau de pureza da droga é revelador de um cartel da América Latina, provavelmente brasileiro.

De acordo com o subintendente Rui Costa, da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o camião estava estacionado na zona industrial quando foi fiscalizado por polícias da Divisão de Vila Franca de Xira, depois de ter levantado suspeitas nos agentes por não estar directamente a tentar descarregar a mercadoria em nenhum dos armazéns.

As autoridades policiais vão agora tentar perceber como é que a droga entrou em Portugal, se por via área ou marítima e, depois, perceber qual o papel de Alverca ou do concelho de Vila Franca de Xira enquanto eventual pólo de distribuição de narcotráfico na AML, não tendo sido a primeira vez que o concelho foi palco de apreensões de droga, como O MIRANTE tem vindo a noticiar.

Ainda na região, recorde-se, o tráfico de droga foi também notícia este Verão, em Agosto, quando o Tribunal de Santarém condenou três brasileiros a penas de nove e sete anos de prisão efectiva, por tráfico de droga internacional e associação criminosa, depois de terem importado para Portugal um total de 350 quilos de cocaína, ao longo de vários meses, disfarçados em contentores de açaí, num processo envolvendo o traficante Major Carvalho e o cartel brasileiro Primeiro Comando Capital.