Reconstrução dos passadiços de Ortiga vai avançar com um percurso diferente

Passadiços de Ortiga foram destruídos em 2023 pelas cheias, no mesmo ano em que foram construídos. Reconstrução vai ser realizada noutro local para prevenir a ocorrência de problemas idênticos. Novo investimento vai ser de cerca de 170 mil euros.

A Câmara de Mação vai avançar com a reconstrução dos passadiços de Ortiga, inaugurados em 2023 à beira Tejo e destruídos no mesmo ano pelas cheias. “Não vamos deixar aquele projecto ir por água abaixo”, assegurou Vasco Estrela, presidente do município, tendo indicado que a empreitada de reconstrução dos passadiços, orçada em 373 mil euros, vai contar com investimento do município e apoio do Fundo de Emergência Ambiental, na ordem dos 170 mil euros. Segundo Vasco Estrela explicou à Lusa, o projecto do novo traçado já foi aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

[A câmara] “submeteu ao Fundo de Emergência Municipal uma candidatura no sentido dos passadiços serem reabilitados, foi aprovada e foi validada agora também pela APA, com a aprovação do traçado”, declarou. Traçado que, notou o autarca, “vai ser diferente do outro”, de modo a prevenir situações como as que ocorreram. “Não vai passar tão junto ao rio, vai ter uma implantação diferente, e pensamos que vamos conseguir atingir os mesmos objectivos, aprendendo com os eventuais erros que tenham sido cometidos no passado e que nós assumimos, eu em particular”, afirmou.

Os passadiços de Ortiga foram atingidos em Dezembro de 2023 pelas cheias que ocorreram na altura e que afectaram vários equipamentos nas margens ribeirinhas do Tejo, tendo partes da estrutura em madeira sido levadas pela corrente. “Efectivamente é uma situação triste o que aconteceu e os passadiços da Ortiga estão, não diria todos destruídos, mas uma grande parte”, disse na altura Vasco Estrela. “Havia a possibilidade de haver cheias, como houve no passado, mas nunca pensámos que pudessem ser com esta violência e também não podemos descontextualizar aquilo que aconteceu aqui em Mação e o que aconteceu no resto do país, uma situação por muitos referida de perfeitamente anormal e que conduziram a este desfecho”, afirmou. Hoje, o autarca lembrou os “danos muito significativos em praticamente toda a estrutura, fruto daquela situação anormal que aconteceu”, tendo indicado que, “depois de ponderação”, o município decidiu avançar para a reconstrução. “Contamos lançar a obra ainda este ano e por altura do próximo Verão a mesma deverá estar concluída”, adiantou.

A construção dos passadiços em Ortiga, num percurso ribeirinho com cerca de 1.300 metros integrado nas Rotas das Pesqueiras e Lagoas do Tejo, representou um investimento na ordem dos 300 mil euros, comparticipado por fundos comunitários em 85%, tendo os mesmos sido inaugurados em Fevereiro de 2023. O percurso, junto ao antigo Bairro dos Pescadores de Ortiga, foi desenhado ao longo do Tejo, entre passadiços em madeira e trilhos pedestres, e em que o rio era o fio condutor de uma visita com direito a miradouro sobre o curso de água e sobre as mais de 20 pesqueiras tradicionais e de ligação às Lagoas do Tejo, tendo o projecto revitalizado uma zona de forte valor cultural, histórico e patrimonial.