Reino de Natal em Santarém durante um mês

O Reino de Natal regressa a Santarém de 25 de Novembro a 25 de Dezembro, com um programa de animação no Jardim da Liberdade que vai contar com o tradicional Mercadinho de Natal, street food e vários divertimentos, como pista de gelo natural, rampa gigante, carrossel, mini roda e comboio.

Tal como em anos anteriores, as actividades estendem-se a outros pontos da cidade. No Largo Padre Chiquito, vai estar presente o “Maior Presépio do Ribatejo”, com cerca de 600 figuras, feitas manualmente, em barro moldado, pelo artesão Eurico Ribeiro, da Póvoa de Santarém, assim como a Casa do Pai Natal. Na Praça Sá da Bandeira vai estar em exibição o presépio tradicional de Natal e, na Praça Visconde Serra do Pilar, vai haver também muita animação e entretenimento para os mais novos.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, refere, citado em nota de imprensa, que “de 25 de Novembro a 25 de Dezembro, vamos celebrar a magia do Natal com alegria, festa, movimento e com o dinamismo que Santarém merece”.