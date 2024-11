Vila Franca de Xira compra duas novas viaturas de recolha de lixo

O município de Vila Franca de Xira vai comprar, por 423.390€, duas viaturas pesadas para recolha de resíduos urbanos. A autorização de adjudicação e a aprovação da minuta de contrato foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara, onde os vereadores da CDU e do Chega voltaram a lamentar os problemas existentes na recolha, em particular do lixo em torno das ilhas ecológicas. A compra das duas viaturas vai ser adjudicada à firma Simopeças Lda.