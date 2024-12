Casa da Cidadania Salgueiro Maia vai avançar para segunda fase em Castelo de Vide

O presidente da Câmara de Castelo de Vide afirmou que pretende avançar para a construção da segunda fase da Casa da Cidadania Salgueiro Maia, para dotar o espaço de uma área social. António Pita disse também que a autarquia quer também avançar com trabalhos de reabilitação nas muralhas do castelo da vila, que se encontram num estado “muito preocupante”. Para avançar com a segunda fase das obras na Casa da Cidadania Salgueiro Maia, no interior do castelo, é necessário, segundo o autarca, que o Estado efectue um auto de transferência para que o município possa ser o responsável da obra.

Recorde-se que o projecto envolve “um consórcio” que conta ainda com os municípios de Santarém e, no distrito de Évora, Estremoz (componente militar) e Vendas Novas. “Nós assumimos a contrapartida nacional, mas acontece que o património é do Estado e, portanto, há que existir um auto de transferência para que o município seja o dono da obra”, disse.

Em declarações à Lusa após a inauguração do Museu Garcia de Orta, António Pita explicou que a segunda fase da Casa da Cidadania contempla a criação de salas de exposições, biblioteca especializada, ‘merchandising’ e esplanada, entre outras intervenções. “É muito importante fazer a conclusão deste projecto, até porque esta intervenção iria permitir resolver problemas estruturais ao nível da conservação destas muralhas que neste momento estão afectas ao Estado”, disse. Questionado sobre o custo da obra, o autarca indicou que “ainda não está definido”.

Recorde-se que a 1 de Julho de 2021 foi inaugurada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Casa da Cidadania Salgueiro Maia, um investimento de três milhões de euros. O espaço acolhe várias peças de Salgueiro Maia, entre as quais o conhecido megafone com que, em 25 de Abril de 1974, no Largo do Carmo, em Lisboa, o então capitão intimou Marcello Caetano a render-se.