Equipa Viver Santarém conquista mais de 30 pódios

Além dos 30 pódios conquistados, os atletas da Viver Santarém bateram 51 recordes pessoais no campeonato distrital de Juvenis, Juniores e Seniores da modalidade de natação.

Vários nadadores da Viver Santarém brilharam no campeonato distrital de Juvenis, Juniores e Seniores, assim como na jornada de apuramento de Infantis, que decorreram no fim-de-semana de 16 e 17 de Novembro, em Tomar. Os nadadores da Viver Santarém conquistaram mais de três dezenas de pódios, espalhados por quatro sessões.

Nas competições participaram 180 nadadores, divididos entre 92 masculinos e 88 femininos, em representação de 13 clubes. A Viver Santarém esteve representada por 12 atletas, sendo 10 femininos e dois masculinos. Dos 12 atletas dois eram infantis - Maria Amélia Torres e Maria Carolina Fidalgo - e os outros 10, absolutos, divididos entre dois juvenis - Benedita Lagarinhos e Guilherme Conceição - e oito juniores - Catarina Fragoso, Carlota Sousa, Diana Oliveira, Laura Morais, Madalena Domingos, Madalena Midões, Marta Nunes e Rodolfo Gago.

A equipa da Viver Santarém foi liderada pelo professor Renato Rodrigues e o delegado Filipe Torres. Além dos 30 pódios conquistados, os atletas da Viver Santarém bateram 51 recordes pessoais. Destaque ainda para as nadadoras infantis que bateram os seus recordes pessoais em todas as provas que disputaram, tendo Maria Amélia Torres obtido o apuramento para os Campeonatos Nacionais de Verão, na prova de 200 metros estilos.