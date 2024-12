Ferreira do Zêzere soma e segue na 1ª divisão distrital

O Ferreira do Zêzere prosseguiu na senda das vitórias na 1ª divisão distrital da Associoação de Futebol de Santarém e soma agora 10 triunfos em 10 jornadas, após bater o Alcanenense por 3-2. Em segundo lugar, agora isolado, está o Samora Correia, que venceu o Mação por 2-0 e beneficiou do empate 1-1 do Fazendense com o Abrantes e Benfica. O Ferreira do Zêzere tem 30 pontos, o Samora Correia 25 e o Fazendense 23.