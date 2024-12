Judocas de Torres Novas conquistam pódio no Troféu Augusto Almeida

Atletas destacaram-se numa competição de alto nível no Porto e levaram para Torres Novas três medalhas.

O Clube de Judo de Torres Novas marcou presença, no dia 10 de Novembro, no Troféu Augusto Almeida, um evento organizado pela Associação de Judo do Distrito do Porto e realizado no Pavilhão Municipal de Pedrouços. Apesar da equipa competir com apenas três atletas estreantes no escalão de Cadetes e enfrentando adversários de elevado nível, os judocas torrejanos destacaram-se pelos seus excelentes resultados.

Os jovens atletas Pedro Sardinha (+90 quilos), Pedro Costa (-60 quilos) e Tomás Lopes (-50 quilos) trouxeram para casa medalhas nas suas respectivas categorias. Pedro Sardinha e Pedro Costa conquistaram o segundo lugar nas suas classes de peso, enquanto Tomás Lopes garantiu o terceiro lugar. A competição foi uma oportunidade enriquecedora para os judocas ganharem experiência e fortalecerem as suas habilidades num ambiente de alto nível competitivo, reforçando o compromisso e a qualidade do clube em provas nacionais.