Morreu Vítor Cerqueira, treinador do Futalmeirim

Morreu aos 38 anos o antigo jogador e treinador das equipas jovens do clube de futsal de Almeirim, Futalmeirim, Vítor Cerqueira, que estava doente há algum tempo. Deixa esposa e dois filhos. O clube diz que Vítor era “daquelas pessoas que o olhar transmitia amor, que por onde passasse marcava pela positiva a vida dos que com ele tratavam”, acrescentando que “tinha sempre uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma solução para cada problema”.

As cerimónias fúnebres decorreram em Abrã, concelho de Santarém, na quinta-feira, dia 21, e o corpo foi cremado no crematório de Almeirim. Segundo o Futalmeirim, Vítor Cerqueira foi um guarda-redes de excelência e um treinador que todos os miúdos adoravam. O clube realça ainda que os seus dois filhos herdaram tanto do pai como da mãe, “o amor pelo próximo, o altruísmo, a vontade de querer fazer sempre mais e melhor”.