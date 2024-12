Requalificação da zona desportiva da Ribeira de Santarém é um impulso para reaproximar a cidade do Tejo

Reformulação urbanística do Campo de Futebol da Ribeira de Santarém e zona envolvente é a primeira fase de uma intervenção mais profunda que o município pretende executar na frente ribeirinha para reaproximar a cidade do rio Tejo.

A Câmara de Santarém aprovou o lançamento do concurso público para a empreitada de reformulação urbanística do Campo de Futebol da Ribeira de Santarém, edifícios de apoio e zonas circundantes, que vão integrar o futuro Parque Desportivo do Tejo. O valor base do procedimento é de um milhão e 42 mil euros e o prazo de execução da empreitada previsto é de um ano.

O projecto de execução foi apresentado na última reunião do executivo e tem como objectivo unificar o conjunto urbano que se encontra descaracterizado; ampliar o campo de jogos de forma a que tenha as medidas oficiais para realização de jogos federados; requalificar a área contigua ao campo para espaço de treino e de aquecimento dos jogadores; requalificar, realocar e reestruturar o polidesportivo, o edifício de apoio e os contentores dos balneários; e criar infraestruturas de apoio ao público e melhorar as acessibilidades viárias, pedonais e de mobilidade.

Está ainda projectada a criação de uma entrada franca de acesso do público ao campo e a colocação de bancadas para espectadores e a edificação de um pórtico com a nomenclatura Parque Desportivo do Tejo. O edifício de apoio existente vai ser reconfigurado, mas manterá o gabinete médico, a sala polivalente e para arrumos de material, o balneário para uso dos árbitros e de pessoas com mobilidade condicionada e ainda a criação de uma sala técnica, bem como a criação de instalações sanitárias para o público. A obra prevê também a criação de um parque infantil e de uma zona de estadia, de um circuito pedonal e de um percurso viário de acesso.

Antes da apresentação do projecto, o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, referiu que se trata da primeira fase de intervenção na frente ribeirinha da Ribeira de Santarém. “Não estamos a falar só da remodelação do campo de futebol, mas também da zona envolvente, de forma a criar condições de acessibilidade e de melhores acessos, vias, zonas envolventes, nomeadamente, no que diz respeito aos espaços verdes, de forma a criar a dignidade que uma zona como esta merece e necessita”, disse na reunião de câmara.