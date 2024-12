Triatletas de Alhandra brilham em Faro e Ílhavo

Atletas do Alhandra Sporting Club conquistaram vários títulos e pódios no Triatlo de Faro e Duatlo de Ílhavo.

A Secção de Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club destacou os resultados alcançados pelos seus atletas em competições realizadas no início de Novembro. No Triatlo de Faro, Matilde Tomás conquistou o título de campeã nacional de juniores na distância standard, alcançando ainda o 3º lugar absoluto no campeonato nacional. Ricardo Pissarra obteve o 4º lugar na prova de cadetes, garantindo o 3º lugar no Campeonato Nacional de Cadetes. Maria do Carmo Vitorino, com um 6º lugar na prova de cadetes, assegurou também o 3º lugar no Campeonato Nacional de Cadetes. Tomás Barrocas ficou em 9º lugar na prova de cadetes, classificando-se em 7º no Campeonato Nacional de Cadetes. Nos age-groups, destaque para a participação de Inês Mestre, que alcançou o 5º lugar no escalão, e de Francisco Gameiro, que obteve o 6º lugar no escalão.

A actuação dos atletas do Alhandra Sporting Club foi igualmente marcante no 2º Duatlo de Ílhavo. Manuel Dias alcançou o 2º lugar absoluto e sagrou-se vencedor no seu escalão.