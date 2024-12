Xiradance vai ocupar espaços do Agrupamento de Escolas Alves Redol

O município de Vila Franca de Xira, o Agrupamento de Escolas Alves Redol e a Xiradance Academy Dance School vão assinar um acordo de parceria aprovado em reunião de câmara. O acordo permitirá à associação utilizar espaços do Agrupamento de Escolas Alves Redol para o desenvolvimento da sua actividade. A Xiradance, conhecida pela promoção da dança desportiva e a projecção que tem alcançado nos últimos meses em competições nacionais e internacionais, necessitava de instalações adequadas para as suas actividades. Com este protocolo, a associação pode agora utilizar a sala de convívio e a sala de carpintaria da escola, nos dias úteis, entre as 19h00 e as 24h00. Como contrapartida, a Xiradance compromete-se a realizar, de forma gratuita, acções de divulgação da dança desportiva junto dos alunos do agrupamento de escolas.