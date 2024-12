Azambuja com acções sobre compostagem doméstica e comunitária

Câmara de Azambuja está a promover, até final de Novembro, acções sobre técnicas de compostagem e gestão de resíduos destinadas à população e técnicos municipais.

A Câmara de Azambuja está a promover, até 29 de Novembro, acções de divulgação das técnicas de compostagem doméstica e também comunitária, a propósito da Semana da Prevenção de Resíduos e com o objectivo de sensibilizar para os recursos sustentáveis e gestão de resíduos.

O município vai ainda promover um curso de compostagem e uma acção de sensibilização das sete premissas de gestão de eficiência de resíduos urbanos destinadas aos técnicos municipais. As acções sobre compostagem doméstica vão decorrer na Junta de Azambuja a 21 de Novembro e 27 de Novembro; na Junta de Aveiras de Baixo, a 22 de Novembro; na Associação Desportiva e Cultural dos Casais da Lagoa e na Junta de Vale do Paraíso a 22 de Novembro. A sede da Junta de Aveiras de Cima recebe a acção a 23 de Novembro; Alcoentre e Manique do Intendente no dia 26 de Novembro; e Vila Nova da Rainha no dia 27 de Novembro. Os participantes terão direito a um compostor doméstico, a título gratuito, que será entregue posteriormente.

As acções sobre compostagem comunitária decorrem a 28 de Novembro, às 18h30 e às 20h30, no Auditório do Páteo Valverde, em Azambuja. A participação nestas acções é gratuita e aberta à população, mas é obrigatória inscrição que pode ser realizada através dos formulários disponíveis no site da Câmara de Azambuja.