Estão a decorrer as inscrições para a Reunião Clínica Anual da Ucardio

O evento é no sábado, 30 de Novembro, e abordará a integração da inteligência artificial na medicina, destacando os avanços na cardiologia.

A IX Reunião Clínica Anual organizada pela Ucardio, com o tema “A Mente Artificial”, irá decorrer no sábado, 30 de Novembro, no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha.

O evento abordará a amplitude actual sobre a integração da inteligência artificial na medicina, destacando os avanços na cardiologia e novas perspectivas para a prática clínica.

Com palestras de especialistas e apresentação e discussão temas e casos, é uma oportunidade para actualizar conhecimentos e fomentar o ‘networking’ entre profissionais.

Mais informações e inscrições em: https://ucardio.pt/ix-reuniao-clinica/.