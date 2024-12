Mercado de Natal em Constância promove produtos e artesanato local

Mercado vai decorrer a 14 e 15 de Dezembro, na Praça Alexandre Herculano. Inscrições de artesãos e produtores locais são gratuitas mas devem ser realizadas até 29 de Novembro.

A vila de Constância recebe o Mercado de Natal nos dias 14 e 15 de Dezembro, na Praça Alexandre Herculano. A iniciativa tem como objectivo atrair a Constância, e em especial ao centro histórico, visitantes e consumidores, pretendendo dar a conhecer o artesanato, os produtos e doces locais. A iniciativa conta com um programa de actividades onde se inclui uma Casa do Pai Natal, a chegada do Pai Natal, espectáculos de dança, música, teatro e animação natalícia. Podem inscrever-se para participar todas as pessoas singulares e colectivas legalmente habilitadas para o exercício da actividade. A inscrição no Mercado de Natal é gratuita, mas obrigatória e deverá ser feita até 29 de Novembro em impresso próprio, disponível em www.cm-constancia.pt e enviado por correio eletrónico para: turismo@cm-constancia.pt ou entregue presencialmente no Posto de Turismo de Constância. Na inscrição deverá constar, a identificação da entidade, contacto telefónico, correio electrónico, descrição e foto dos artigos a vender e comprovativo do exercício de atividade com identificação do CAE.