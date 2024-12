Natal com actividades diversificadas em Alverca

Iniciativa da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho vai decorrer durante todo o mês de Dezembro. Iluminação de Natal foi ligada a 22 de Novembro.

A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho vai promover, até final do ano, um conjunto de iniciativas alusivas à quadra natalícia que arrancam já a 1 de Dezembro com duas peças de teatro abertas à comunidade. Do programa constam “A viagem ao pólo norte”, no Centro Cultural do Bom Sucesso às 11h00 e, às 16h00, o “Natal das três princesas”, na Casa do Povo de Arcena.

No domingo, 15 de Dezembro, o Pai Natal vai visitar o Palácio Municipal do Sobralinho, entre as 14h30 e as 17h30, onde haverá também muita animação para os mais pequenos com insufláveis e jogos tradicionais. O programa de iniciativas pode ser consultado na íntegra no site da junta de freguesia o qual inclui feira de artesanato, animação musical, concertos de Natal, desfile motard, desfile de Natal e actividades alusivas à quadra.