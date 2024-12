Minuto de silêncio por Jaime Carvalho

O executivo da Câmara Municipal de Santarém cumpriu, no início da sua última reunião, um minuto de silêncio em memória do empresário e ex-autarca Jaime Carvalho, recentemente falecido. O presidente do município, João Teixeira Leite (PSD), destacou o percurso de Jaime Carvalho como empresário, autarca e pessoa que lutou muito pelos valores de Abril.

António Jaime Carvalho, fundador da empresa do ramo automóvel Autogirar em Santarém, faleceu no dia 7 de Novembro, aos 86 anos. Criou a Autogirar, primeira concessão oficial da marca Nissan para o distrito de Santarém, em 1971. Foi vereador da CDU na Câmara de Santarém e na Assembleia de Freguesia de São Nicolau, esteve ligado ao mítico Cine-Clube de Santarém e a outras associações. Nasceu na Marmeleira, concelho de Rio Maior, a 11 de Maio de 1938, e foi viver para Santarém com apenas uma semana de vida, tendo aí construído o seu percurso pessoal, familiar, profissional e de intervenção na comunidade.