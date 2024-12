No Entroncamento não há vales de Natal para apoiar o comércio local

Presidente da Câmara do Entroncamento diz que actualmente não se justifica esse tipo de incentivo ao consumo no comércio tradicional.

Ao contrário de alguns municípios do Médio Tejo, o Entroncamento não vai ter vales de Natal de apoio ao comércio local. Na reunião de câmara de 19 de Novembro, o presidente da câmara, Jorge Faria (PS), explicou que o município não iria ter vales de apoio ao comércio local, uma vez que não se justificava, afirmando tratar-se de uma discriminação.

“Na altura em que passámos pela pandemia foi necessário desenvolver políticas públicas para apoiar o comércio local e o plano de apoio foi feito através de vales de compra no comércio. Tratava-se de uma situação de crise e, actualmente, achamos que não se justifica uma discriminação dessa natureza”, afirma o autarca.

A questão foi colocada pelo vereador Rui Madeira (PSD) que questionou se o município ponderava fazer, à semelhança de outros anos e de outros municípios vizinhos, a campanha de vales de Natal como forma de apoio e dinamização do comércio local.