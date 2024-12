Nova Geração pede mais assistentes operacionais e aposta em mobilidade e turismo em VFX

Coligação Nova Geração respondeu ao presidente da Câmara de Vila Franca de Xira apresentando um conjunto de propostas a integrar o próximo orçamento municipal. E diz que a sua aceitação ou não definirá o seu sentido de voto ao documento.

A contratação de 30 novos assistentes operacionais para as escolas do concelho de Vila Franca de Xira, a criação de um plano de mobilidade e transportes com enfoque nas cidades do sul do concelho e um apoio extra de 90 mil euros ao grupo de teatro Cegada, de Alverca, são algumas das principais propostas apresentadas pela Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) ao próximo orçamento municipal.

No documento das propostas enviadas ao presidente da câmara, a que O MIRANTE teve acesso, fica a saber-se também que os vereadores da coligação, David Pato Ferreira e Ana Afonso, pedem um apoio extra à dinamização turística com a remodelação dos balneários do Parque de Campismo de Vila Franca de Xira, a realização de obras no palácio da Subserra em Alhandra, a concretização de um estudo de impacto do alargamento da linha violeta do Metro a Vialonga e a requalificação da entrada norte da cidade de VFX, com a inclusão de um parque de estacionamento para veículos ligeiros e pesados.

A coligação deixou também à consideração do executivo municipal um maior investimento no Departamento de Turismo e Dinamização do Comércio, com vista a uma maior e melhor promoção do território concelhio, a implementação do Programa Aconchego, a instalação de lombas redutoras de velocidade na urbanização Malvarosa em Alverca, o alargamento de parte da EN 248-3 (Bairro de são João - entre Á-de-Freire e o entroncamento com a estrada de Alverca EN10-6, a instalação de um parque infantil em Á-dos-Melros e a criação de um Kit de Maternidade com produtos de bebé por cada criança que nasça no concelho.

Os vereadores da Nova Geração criticam também o executivo, lembrando um conjunto de compromissos orçamentais assumidos o ano passado que ainda não foram executados, incluindo a requalificação dos mercados municipais de Vila Franca de Xira e de Alverca do Ribatejo, a criação de espaços de co-working, a criação da Casa da Polícia e a inclusão da reconversão das pracetas adjacentes à Avenida Ernest Solvay na Póvoa de Santa Iria na rubrica de projectos de requalificação e beneficiação de praças e pracetas urbanas.

Para acomodar as propostas a coligação sugere cortes de 30% em várias áreas, incluindo nas verbas do festival Xira Sound Fest, nos trabalhos especializados de comunicação e nos outdoors de divulgação de obras municipais. Ao todo, cortes na ordem dos 889.778€.