VFX dá 2 mil euros à Casa dos Forcados para homenagem no México

A Casa dos Forcados de Vila Franca de Xira recebeu do município uma verba de dois mil euros para financiar a participação de dois membros do grupo num evento de homenagem ao primeiro grupo de forcados portugueses que actuou na praça de toiros da cidade do México.

O evento, que teve lugar a 17 de Novembro, celebrou a tradição tauromáquica portuguesa e a sua projecção internacional, destacando a presença pioneira dos forcados de Vila Franca de Xira naquela que é uma das maiores arenas do mundo. O município justificou o apoio com o contributo dado à cultura e identidade do concelho pela Casa dos Forcados. O apoio foi concedido na modalidade de subvenção, conforme os termos do protocolo aprovado, reforçando o compromisso do município com a promoção e valorização das tradições locais e do movimento associativo do concelho.