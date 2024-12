A nova vida da igreja de Santarém que já foi armazém, teatro e museu

A Igreja de São João do Alporão, localizada no centro histórico de Santarém volta a receber visitantes, após 12 anos encerrada por razões de segurança. O momento festivo foi apadrinhado pelo primeiro-ministro e pela ministra da Cultura e testemunhado por muitas dezenas de pessoas.

Chama-se Igreja de São João do Alporão mas há muitos anos que ali não se celebra missa. O monumento nacional localizado no centro histórico de Santarém, com mais de sete séculos de história, tem tido, aliás, uma existência bastante atribulada de que as recentes obras de requalificação constituíram um bom exemplo. Estava há doze anos fechado por razões de segurança, quando se começaram a desprender bocados de calcário das paredes interiores. Antes disso, nos dois últimos séculos, serviu como arrecadação e armazém, teatro e museu, tendo ficado conhecido como “museu dos cacos”, devido à variedade de peças ali expostas, entre elas alguns túmulos.

Na tarde de sexta-feira, 22 de Novembro, a nova vida do emblemático edifício mereceu honras de visita por parte do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, que tiveram como anfitrião o presidente do município, João Teixeira Leite. Foi o culminar da complexa, dispendiosa e demorada requalificação de que foi objecto. O monumento vai ficar aberto ao público, juntando-se a diversos outros da cidade, sendo a recepção aos visitantes da responsabilidade de jovens alunos do ISLA Santarém.

A importância do momento e a visita da principal figura do Governo foram testemunhadas por muitas individualidades da sociedade civil escalabitana, políticos de diversos quadrantes e também de populares que fizeram questão de cumprimentar Luís Montenegro e tirar fotografias com o primeiro-ministro.

O mote para o ambiente festivo que se viveu foi dado por meia dúzia de elementos do Rancho Folclórico de Alcanhões, que fizeram uma demonstração de fandango após o descerramento da placa que assinala o momento. Alunos do Conservatório de Música de Santarém executaram também uma peça para a vasta plateia, antes dos discursos de João Teixeira Leite e Luís Montenegro, que tinham a escutar na primeira fila o anterior presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, que deixou funções autárquicas no início de Setembro para assumir a presidência do Instituto Português do Desporto e da Juventude.

Investimento de milhões no centro histórico

No seu discurso, o novo presidente da Câmara de Santarém sublinhou o investimento que tem vindo a ser feito nos últimos três anos no centro histórico da cidade, de que a reabertura da Igreja de São João do Alporão é exemplo. Ao todo, disse João Teixeira Leite, foram investidos mais de 17 milhões de euros de dinheiros públicos na zona antiga da cidade, a que se soma o avultado investimento privado realizado, nomeadamente pelo ISLA num novo campus e residência para estudantes, e por unidades de alojamento turístico, que ascende a mais de 12 milhões de euros.

Luís Montenegro gostou do que ouviu e afirmou que se sente reconfortado quando vê que os dinheiros públicos são bem utilizados e têm um efeito multiplicador. Disse que é bom que haja arrojo e ambição, saudando a Câmara de Santarém pela forma descomplexada como entende que deve ser a relação entre poder público e iniciativa privada em prol do desenvolvimento.