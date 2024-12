Alpiarça contrata nutricionista para controlar refeições nas escolas

Qualidade e quantidade da comida nas escolas tem sido tema nas reuniões de câmara de Alpiarça. Autarquia já tomou medidas e quer que os pais possam ir à escola verificar a qualidade das refeições.

A qualidade e quantidade da comida servida nas escolas de Alpiarça tem sido uma questão levantada pela vereadora da CDU, Fernanda Cardigo, e o município de Alpiarça já tomou medidas contratando uma nutricionista que supervisiona as refeições e realiza um balanço semanal. A autarquia irá reunir com a empresa fornecedora das refeições, que deve assegurar parâmetros de qualidade e a nível nutricional, e está a procurar que seja desenvolvido um menu específico que se torne atractivo para os professores, assim como propôs à escola que os pais possam ir tomar as refeições com os filhos. Fernanda Cardigo acrescentou que as crianças não têm tempo de almoçar devido às filas em alguns dias. A presidente da câmara, Sónia Sanfona, esclareceu que já alertou a escola, pois a competência dos horários não é da responsabilidade da câmara, revelando que numa hora já chegaram a ser servidas 270 refeições.