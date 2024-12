Apanhados em flagrante a assaltar habitação em Torres Novas

Investigações permitiram confirmar que homens de 32 e 33 anos são suspeitos da prática de mais de 20 ilícitos criminais, nomeadamente de furtos em interior de residência, furtos em interior de estabelecimento com arrombamento e furto de veículo.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Torres Novas deteve em flagrante dois homens de 32 e 33 anos por furto em residência. Na sequência de uma denúncia de furto em residência, os militares da Guarda deslocaram-se prontamente ao local, onde, no decurso das diligências policiais, foi possível interceptar os suspeitos no interior da habitação, culminando na sua detenção em flagrante. No seguimento da acção, foi desencadeado um conjunto de diligências de investigação que permitiram estabelecer ligações entre os suspeitos e outros crimes em investigação, sendo que os elementos recolhidos vieram corroborar o seu envolvimento nas práticas ilícitas.

Foi ainda apreendido o seguinte material: sete relógios; cinco telemóveis; ferramentas e utensílios utilizados na prática do crime. Os homens são suspeitos da prática de mais de 20 ilícitos criminais, nomeadamente de furtos em interior de residência, furtos em interior de estabelecimento com arrombamento e furto de veículo, nos distritos de Santarém, Leiria, Aveiro e Coimbra. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva ao suspeito de 33 anos, e apresentações periódicas diárias ao suspeito de 32 anos. A acção contou com o reforço do Posto Territorial de Torres Novas, do Posto Territorial da Golegã, do Posto Territorial de Alcanena, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Torres Novas e Tomar, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento.