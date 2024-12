Cáritas lançou campanha para a solidariedade e a paz em Santarém

A Cáritas lançou a campanha “10 Milhões de Estrelas” em Santarém, no Dia Mundial dos Pobres, mobilizou a comunidade para gestos de solidariedade e promoção da paz.

No Dia Mundial dos Pobres, que se assinala a 17 de Novembro, a Cáritas Portuguesa escolheu o município de Santarém como o palco para o lançamento da campanha nacional “10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz”. A iniciativa contou com a organização da Cáritas Diocesana de Santarém e teve início no Convento de São Francisco, onde se realizou uma Mesa Redonda com o tema “Construção da Paz - Um Contributo”. Entre os participantes estiveram diversos especialistas, que partilharam reflexões sobre o papel de cada um na promoção da paz.

O encontro foi enriquecido por uma apresentação musical de flauta transversal, interpretada pelos jovens Nuno Sasseis e Sofia Farinha. Na Sé Catedral, as actividades continuaram com um espetáculo de dança, apresentado pela Academia de Dança e Expressão Cultural, do Círculo Cultural Scalabitano. O momento artístico foi seguido pela leitura do Manifesto pela Paz e por uma oração conduzida pelo Bispo de Santarém, D. José Traquina. A celebração contou ainda com a presença do Padre Gabriel, da Igreja Católica Ucraniana.

O evento, que contou com a colaboração de diversos movimentos da Igreja, incluindo escuteiros, catequistas e grupos de acção social paroquiais, destacou a importância de pequenos gestos de solidariedade na construção de uma sociedade mais justa. Com esta iniciativa, a Cáritas respondeu ao apelo do Papa Francisco para que os cristãos assumam um papel activo no cuidado com os mais vulneráveis.

A campanha “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz” nasceu em França, primeiro numa única diocese, em 1984, com os objectivos de sensibilizar para os valores da paz como vivência cristã do Natal e reforçar a acção da Cáritas a de apoio nacional e internacional. Nesta campanha a Cáritas propõe a aquisição de uma “vela estrela” de cor branca ou vermelha, no valor de 2 euros, através do formulário online ou directamente numa das 20 Cáritas Diocesanas, paróquias e nas lojas Pingo Doce e na rede de Farmácias nacionais.