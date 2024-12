Carro eléctrico ardeu junto à Escola Mem Ramires e causou alvoroço

Na manhã de quinta-feira, 21 de Novembro, um carro eléctrico incendiou-se num estacionamento em frente à Escola EB 2/3 Mem Ramires, em Santarém. O alerta foi dado às autoridades às 9h52, e uma densa coluna de fumo era visível no local. Uma das testemunhas do incidente, que causou muito alvoroço e juntou vários curiosos no local, relatou a O MIRANTE que inicialmente viu uma pequena coluna de fumo a sair por baixo do veículo, seguida de uma explosão barulhenta.

O incidente causou danos noutros carros que estavam estacionados, mas não houve registo de feridos. A ocorrência mobilizou mais de uma dezena de operacionais. Apesar da rápida intervenção dos bombeiros, por volta das 10h40 a bateria do veículo ainda estava em combustão, exigindo esforços contínuos para extinguir o fogo.