Detidos com armas proibidas numa festa ilegal em Azambuja

Suspeitos foram detidos em flagrante delito por estarem na posse de armas proibidas numa festa que decorria de forma ilegal e na qual foi também apreendida droga, na localidade de Casa Branca.

Dois homens de 20 e 37 anos foram detidos em flagrante delito, no dia 17 de Novembro, por posse de arma proibida, no concelho da Azambuja, informa a Guarda Nacional Republicana (GNR).

No âmbito de uma denúncia a dar conta de uma festa de música electrónica que se realizava de forma ilegal, na localidade de Casa Branca, os militares da GNR desenvolveram diversas diligências a fim de cessar a festa. No decorrer da acção, foi possível apurar que dois homens presentes na festa encontravam-se na posse de um aerossol de defesa, bem como de cinco petardos, o que levou às suas detenções em flagrante. Além das armas foram apreendidas 25 doses de MDMA (Ecstasy) e uma botija de óxido nitroso.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Ministério Público. A acção levada a cabo pelo Posto de Azambuja contou com o reforço do Posto de Aveiras de Cima e do Núcleo de Protecção Ambiental do Destacamento Territorial de Alenquer.