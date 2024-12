Envelhecimento e violência doméstica foram tema nas Jornadas da Acção Social em Ourém

Jornadas da Acção Social de Ourém decorreram entre 22 e 27 de Novembro e debateram temas como as migrações, o envelhecimento, projectos de inovação social, entre outros.

Envelhecimento, violência doméstica e os projectos de inovação social desenvolvidos no concelho foram alguns dos temas em destaque nas Jornadas da Acção Social de Ourém, que decorreram de 22 de a 27 de Novembro. A iniciativa teve como objectivo promover a reflexão e a capacitação dos profissionais da área, abordando temas essenciais para o desenvolvimento social do município. A sessão de abertura contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, que, na sua intervenção, felicitou a Acção Social pela organização das jornadas, salientando a relevância de discutir problemáticas tão actuais. Destacou ainda os temas alinhados com o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social de Ourém, nomeadamente as migrações. Neste contexto, aproveitou para mencionar a nova loja AIMA, em Ourém, que facilita uma integração mais célere dos migrantes.

A directora do Centro Distrital da Segurança Social de Santarém, Paula Carloto, também marcou presença na sessão de abertura, onde apresentou programas e projectos destinados a apoiar as IPSS’s, com especial destaque para as iniciativas relacionadas com os migrantes, incluindo a integração no mercado de trabalho, o acesso a meios de transporte, entre outros.

O encerramento do primeiro dia ficou a cargo da vereadora com o pelouro da Acção Social e Saúde da Câmara Municipal de Ourém, Micaela Durão, que felicitou os oradores pelas intervenções enriquecedoras, sublinhando a relevância das jornadas para o crescimento de todos os profissionais envolvidos na área.