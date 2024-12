Extensão de Saúde de Alcoentre com obras previstas para Janeiro

Dois anos após o encerramento provisório devido à falta de condições, a Extensão de Saúde de Alcoentre deve finalmente receber obras no início do próximo ano. O concurso para execução da empreitada, orçada em mais de 400 mil euros, está a decorrer.

A requalificação da Extensão de Saúde de Alcoentre, que está de portas fechadas há quase dois anos, tem começo previsto para início de 2025. Pelo menos é essa a expectativa da Câmara de Azambuja que espera que “até final do ano seja assinado o contrato de adjudicação da empreitada, cujo concurso público se encontra a decorrer até 30 de Novembro. O prazo previsto para a execução dos trabalhos é de 10 meses.

O projecto, recorde-se, visa optimizar as condições do edifício, onde chegou a chover num gabinete médico e numa sala de enfermaria devido à falta de cobertura no telhado. Há muito que também estava identificada a necessidade de substituição das canalizações, loiças das casas-de-banho, do piso e realizar pinturas interiores e exteriores.

A obra está orçada em 410.466 euros, dos quais 370.235 euros vão ser financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ao qual a Câmara de Azambuja apresentou candidatura, aprovada a 31 de Maio último. Mas já em Janeiro, mês em que o município passou a ser responsável pela manutenção e conservação do edifício, tinha avançado para a elaboração do projecto. No início de Setembro foi formalizado o contrato de financiamento com a Administração Central do Sistema de Saúde, o que possibilitou o avanço para a fase de execução. Em Outubro foram solicitadas algumas alterações ao projecto que já foram integradas.