Trânsito condicionado na EN251 em Azervadinha

Obras de pavimentação condicionam circulação automóvel entre as localidades de Coruche e Mora. Condicionamento deverá prolongar-se pelo menos durante um mês.

As obras de conservação do pavimento na Estrada Nacional 251 (EN251), no troço que atravessa a localidade de Azervadinha, concelho de Coruche, implicaram condicionamentos de trânsito desde dia 18 de Novembro, informou a empresa pública Infraestruturas de Portugal.

No sentido Coruche-Mora, o trânsito pesado será interdito entre o quilómetro 36,425 e o quilómetro 37,220. O tráfego proveniente de Coruche e Lisboa/Alcochete/A13, com destino ao Couço, será desviado pela EN114 até Montemor-o-Novo, onde deverá seguir pela EN2 até retomar a EN251 em Mora.

Relativamente aos veículos ligeiros, poderão circular até à entrada de Azervadinha (km 36,425), devendo seguir pela Rua do Cemitério, Rua do Centro Social e Caminho da Herdade das Casas Novas, até reentrar na EN251 ao quilómetro 37,220. No sentido oposto, Mora-Coruche, os pesados com destino a Coruche ou Lisboa/Alcochete/A13 deverão, em Mora, optar pela EN2 até à EN114 em Montemor-o-Novo. Já os ligeiros poderão continuar pela EN251.

Os condicionamentos, que têm como objectivo garantir a segurança dos automobilistas e trabalhadores e assegurar a boa execução dos trabalhos, deverão vigorar por um período estimado de 33 dias.