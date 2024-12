VFX cessa protocolo com associação que apoiava animais em fim de vida

Em causa uma inspecção do Instituto da Conservação da Natureza que interditou a entrada de mais animais na instituição.

A Câmara de Vila Franca de Xira decidiu pôr fim ao protocolo de cooperação que havia estabelecido com a associação ABSOL – Associação Beleza Solidária, de Loulé, que dava apoio a animais em fim de vida e cuja fragilidade impedia a sua adopção pela comunidade.

Segundo o município ribatejano, a associação e as suas instalações foram objecto de vistoria recente pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), tendo ficado interdita a entrada de mais animais naquele alojamento, mantendo-se essa proibição por tempo indeterminado até que sejam realizadas obras de adaptação e ampliação do alojamento.

Por esse motivo, entende a Câmara de Vila Franca de Xira, a ABSOL não conseguirá cumprir com o que rubricou com o município, que possibilitava o envio para a associação de animais em fim de vida e em condições de fragilidade. A proposta foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo camarário de VFX.