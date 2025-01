Alfredo Cunha doa 50 fotografias ao Museu do Neo-Realismo

O município de Vila Franca de Xira vai aceitar uma doação de 50 fotografias do fotógrafo Alfredo Cunha, que irão integrar o espólio do Museu do Neo-Realismo. A proposta foi aprovada em reunião de câmara de Vila Franca de Xira. A iniciativa, com grande relevância cultural e artística, visa a preservação, conservação, investigação e divulgação das obras do fotógrafo, alinhando-se com os objectivos e a missão do museu. As fotografias, consideradas bens de elevado interesse cultural, ficam agora incorporadas na Colecção de Artes Plásticas do museu, reforçando o acervo artístico da instituição e o património cultural do município. Com esta doação, considera o município, Alfredo Cunha contribui para o enriquecimento da memória colectiva da comunidade e do país, oferecendo um testemunho visual das expressões sociais e culturais marcantes do século XX, nomeadamente as relacionadas com a descolonização e a Revolução dos Cravos.