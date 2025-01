Banda do Xartinho participa em peça de teatro

O Teatro Sá da Bandeira recebe na noite de sábado, 25 de Janeiro, a partir das 21h30, o peça de teatro ‘Solstício de Inverno’, com a companhia O Teatro da Cidade e a participação da Banda Filarmónica do Xartinho. Da autoria de Guilherme Gomes, o texto recua até ao ano de 2011, quando um tsunami arrasou a cidade japonesa Ōtsuchi, causando a morte a uma grande parte da sua população.

O grupo O Teatro da Cidade foi fundado, em 2015, por Bernardo Souto, Guilherme Gomes, João Reixa, Nídia Roque e Rita Cabaço. Estreou o seu primeiro espectáculo, Os Justos, de Albert Camus, em 2016, no Teatro do Bairro Alto, com o apoio do Teatro da Cornucópia. Foca-se na importância do texto para a criação de espectáculos, usando o repertório dramatúrgico mundial.