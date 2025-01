Benavente adquire manuscrito histórico que documenta a Irmandade dos Passos

Com mais de 1.500 registos e detalhes meticulosos, o documento promete enriquecer o acervo histórico local.

A Câmara de Benavente comprou, através de um leilão público, um manuscrito de valor histórico único, que será integrado no Arquivo Histórico Municipal. Trata-se do “Livro dos Assentos dos Irmãos da Irmandade dos Passos de Benavente – Século XVIII/XIX (1731-1870)”, um documento que reúne mais de 1.500 registos sobre a actividade da irmandade responsável pela implantação do Cruzeiro do Calvário, em 1644.

O manuscrito inclui informações detalhadas sobre os membros da Irmandade, como a data de entrada, as esmolas entregues e outras notas, permitindo traçar um retrato da sociedade benaventense ao longo de mais de um século. A obra, manuscrita por vários autores, tem a sua primeira entrada registada a 6 de Março de 1731 e a última a 27 de Março de 1870. Apresenta uma sólida encadernação da época e inclui elementos decorativos, como títulos desenhados a vermelho, azul e ouro, índices de capítulos e um curioso índice alfabético com as iniciais recortadas na margem externa. Na segunda folha, destaca-se a inscrição: “Livro q hade servir dos assentos dos Irmãos dos Passos desta V[ill]ª de Benavte. e principia a servir em o año de 1731”, assinada por Frei Caetano José da Rocha, Juiz da Ordem da Comarca de Benavente, em 3 de Março de 1734.