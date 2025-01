Concerto de Reis no Sardoal pela Associação Concórdia Música

Espectáculo está agendado para 5 de Janeiro, pelas 17h00, na Igreja de Santa Maria da Caridade, no Sardoal, com entrada livre.

O município de Sardoal arranca o novo ano com o Concerto de Reis pela Associação Concórdia Música, que terá lugar no dia 5 de Janeiro, pelas 17h00, na Igreja de Santa Maria da Caridade, com entrada livre. O concerto, inspirado na obra do compositor italiano Giovanni Battista Pergolesi, conta com interpretação, entre outras composições, de “Magnificat”.

A Associação Concórdia Música foi fundada em 2017 e desde a sua implementação conta com cerca de 70 coralistas. Sediada no Entroncamento, tem como fim a realização de artes e espectáculos no âmbito da performance de música vocal, instrumental e artes de palco, acções de formação no domínio do canto, formação musical e instrumento, assim como workshops e masterclasses de direcção coral e orquestral, promoção e apoio à cultura pela realização de Intercâmbios culturais com instituições de artes e espectáculos nacionais e internacionais.