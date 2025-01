Concerto Solidário de Ano Novo em Santarém

Sofia Escobar e a Banda da Sociedade Filarmónica de Alcanede apresentam-se no grande auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, com o Concerto de Ano Novo – Uma tarde de Música e Solidariedade, no dia 11 de Janeiro, a partir das 18h00. A receita de bilheteira reverte a favor do Banco Alimentar contra a Fome de Santarém, Centro Educativo e de Solidariedade Social EZN da Fonte Boa e da Refood Santarém.