Gruta de Santa Casta inaugurada em Ferreira do Zêzere

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere inaugurou a Gruta de Santa Casta, localizada na estrada que liga a Pombeira a São Pedro de Castro. O novo ponto de interesse cultural e turístico destaca-se pela sua ligação à história local, inspirada na célebre lenda de Ferreira do Zêzere, originalmente recolhida por Sá Flores e redescoberta no livro infantil “A Lenda do Arado de Ouro”, da autoria de Ana Oom e José Maria Souto Moura. A obra integra a colecção Lendas e Narrativas de Ferreira do Zêzere, publicada pela Fundação Maria Dias Ferreira, em parceria com o município de Ferreira do Zêzere.

Durante a cerimónia de inauguração, o presidente da junta de freguesia, Armando Cotrim, expressou um especial agradecimento à Dona Maria Alice e à sua família pela cedência do espaço, um gesto essencial para a concretização deste projecto. Reconheceu ainda a presença e o apoio de todos os participantes, que se reuniram para celebrar este importante marco na valorização do património local.

O evento contou também com a presença do presidente da câmara municipal, Bruno Gomes, que felicitou a junta de freguesia por mais esta realização, reforçando a importância de projectos que promovam as tradições e a identidade do concelho. A Gruta de Santa Casta é um símbolo do compromisso contínuo na preservação e valorização do património histórico e cultural de Ferreira do Zêzere, oferecendo aos visitantes uma oportunidade única de explorar a riqueza natural e lendária da região.