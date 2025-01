Museu de Vila Franca de Xira recebe doação de samarra

O Museu Municipal de Vila Franca de Xira vai enriquecer o seu acervo etnográfico com a incorporação de uma samarra em burel com gola de raposa, produzida em 1959 pela extinta Alfaiataria Horta, de Vila Franca de Xira. A peça foi doada por João Valente e a proposta foi formalmente aceite na última reunião de câmara. A avaliação técnica destacou a importância da samarra como uma peça representativa do vestuário típico da região do Ribatejo, testemunhando a tradição e a habilidade dos alfaiates locais. A samarra, utilizada tradicionalmente na região para protecção contra o frio, reflecte não apenas a funcionalidade do vestuário da época, mas também a estética e os materiais característicos da cultura ribatejana, como o burel — um tecido de lã grosso e resistente.