Ourém apoia organização de montarias aos javalis no concelho

O executivo da Câmara de Ourém aprovou as propostas de protocolos para apoiar financeiramente a realização de montarias organizadas pelas associações de caçadores do concelho. O Conselho Cinegético Municipal aprovou a realização das montarias, de forma a minimizar o impacto negativo, a nível agrícola e ambiental, dos javalis. A próxima montaria está marcada para dia 4 de Janeiro, em Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais. Segue-se a 18 de Janeiro em Rio de Couros e Casal dos Bernardos. Finalmente, a 25 de Janeiro, vai ser em Gondemaria e Olival, Matas e Cercal, Espite e Alburitel.

Os protocolos aprovados prevêem um apoio financeiro para as associações de caçadores do concelho. A Associação de Caçadores da Freguesia de Alburitel recebe 900€, a Associação de Caçadores de Freixianda recebe 1.500€, a Associação de Caçadores de Nossa Senhora das Misericórdias leva 1.800€, o Clube de Caçadores “Moinhos de Vento” encaixa 600€ e a Associação de Caçadores de Rio de Couros conta com 600€.