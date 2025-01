Ferreira do Zêzere passa o ano na liderança do distrital de futebol

O SC Ferreira do Zêzere entrou no novo ano como líder do distrital de futebol sénior da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, contando 36 pontos em 13 jornadas, mais dois pontos do que o Samora Correia e mais quatro do que o Fazendense. A restante concorrência parece afastada da luta pelo título, pois o quarto classificado, o CD Torres Novas, já está a 11 pontos da liderança. No fundo da tabela, Salvaterrense, com apenas um ponto, e Glória do Ribatejo, com cinco pontos, estão nos dois lugares de despromoção, encontrando-se pouco acima o Entroncamento AC com seis pontos, e o Águias de Alpiarça, com sete.