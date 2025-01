Jovens de Santarém brilham no europeu Sub19 de Teqball

Jogadores de teqball dos Caixeiros esteve em grande destaque no Campeonato da Europa Sub-19 de teqball, integrado no Paris Teqball Festival.

De 20 a 22 de Dezembro, Paris foi o palco do Campeonato da Europa Sub-19 de Teqball, integrado no Paris Teqball Festival, onde os atletas portugueses mostraram, mais uma vez, a sua qualidade e competitividade. A selecção nacional esteve representada por quatro jovens atletas, dois deles da cidade de Santarém, através do teqball dos “Caixeiros”.

Leonor Pinho (19 anos), Gonçalo Reis (17 anos), Afonso Madeira (16 anos) e Martim Vasques (15 anos) formaram a equipa que representou Portugal. O campeonato demonstrou claramente a evolução dos jovens atletas portugueses, que competiram de igual para igual com alguns dos melhores jogadores do mundo no escalão jovem. Leonor Pinho, que fez história no Campeonato da Europa Sub-19 de 2023, realizado na Eslováquia, onde conquistou uma medalha de bronze na categoria de Doubles Femininos, voltou a brilhar este ano. A atleta trouxe para Portugal, e para Santarém, duas medalhas de bronze: uma na categoria de Singles Femininos e outra em Mixed Doubles, na qual fez dupla com o também jovem Afonso Madeira.

Ainda em Paris, os quatro jovens viveram mais uma experiência fantástica, juntando-se a Rui Leitão e a Francisco Côrte-Real, também dos “Caixeiros”, para representar Portugal na Liga das Nações.