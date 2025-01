Karatecas da Póvoa de Santa Iria vencem Taça de Portugal

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Alexandra Contins e André Valongo, da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD) da Póvoa de Santa Iria, venceram a Taça de Portugal nos escalões de seniores e juniores. A prova disputou-se no Pavilhão Desportivo Municipal do Entroncamento, onde estiveram em prova 540 atletas de 131 clubes. O clube da Póvoa de Santa Iria participou com nove atletas, três treinadores e dois árbitros. Além de Alexandra Contins e André Valongo também subiram ao pódio Beatriz Meleiro (terceiro lugar) e Beatriz Mendes (terceiro lugar) ambas em kumite seniores feminino.