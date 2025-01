Patrícia Sampaio homenageada em Tomar em gala da Federação Portuguesa de Judo

Gala da Federação Portuguesa de Judo realizou-se no Instituto Politécnico de Tomar.

A judoca Patrícia Sampaio, natural de Tomar, medalhada nos Jogos Olímpicos de Paris2024, foi homenageada na gala da Federação Portuguesa de Judo, que decorreu na sua cidade natal, numa cerimónia que entregou também o “prémio carreira” a Telma Monteiro. O presidente da Federação Portuguesa de Judo, Sérgio Pina, assinalou também a presença de Telma Monteiro na gala, poucos dias depois de a judoca, prestes a fazer 39 anos, ter comunicado o final de uma carreira plena de sucesso durante 24 anos e que também lhe deu um bronze olímpico. “A Telma, que estará presente, terá a homenagem e o reconhecimento da carreira que teve”, acrescentou Sérgio Pina, num momento em que a antiga judoca assume agora as funções de coordenadora do judo do Benfica, o seu clube.

A gala da FPJ, que comemora também os 65 anos do organismo, realizou-se no Instituto Politécnico de Tomar e contou com a presença do embaixador do Japão em Portugal, Ota Makoto, e dos presidentes do Comité Olímpico, Artur Lopes, e Paralímpico, José Manuel Lourenço.